Білоруські десантники прибули до Казахстану

Білоруські миротворці сил ОДКБ прибутку в Казахстан. Їх доставили на п'яти літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Світ 24 .

"На місці вони нададуть допомогу у врегулюванні ситуації", - заявляє телеканал.

Білоруських миротворців до Казахстану доставили на літаках Іл-76 для врегулювання ситуації. У складі - рота вітебських бійців-десантників. Всі вони - військовослужбовці-контрактники.

Нагадаємо, що Білорусь відправляє до Казахстану своїх миротворців. Про це попросив президент Казахстану, щоб придушити протести.

Також повідомлялося, що Росія відправила до Казахстану своїх військових. Вони воювали проти України і окупували Крим.