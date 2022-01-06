"Миротворческая" миссия ОДКБ. Переброску войск в Казахстан завершат 7 января

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась рассказал, когда закончат переброску войск в Казахстан. ОДКБ вчера согласовала проведение "миротворческой" миссии по просьбе президента Казахстана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на казахстанский канал " Хабар 24 ".

По словам генсека ОДКБ, передислокацию миротворцев в Казахстан планируется завершить в пятницу, 7 января. Перебросить свои войска в охваченный протестами Казахстан должны Россия, Беларусь, Армения и Казахстан.

Сегодня вечером правительство Армении официально согласовало отправку своих военных в Казахстан. Соответствующее решение премьера страны Никола Пашиняна разместили на сайте правительства Армении.

"На основании заявления президента Казахстана ... направить коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации и урегулирования ситуации в этой стране", - говорится в заявлении Пашиняна.

По данным СМИ, Армения планирует отправить в Казахстан около 70-90 своих военных.