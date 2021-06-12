Белорусские беженцы разбили лагерь на границе с Литвой и устроили протесты

В Литве сообщают о напряженной ситуации на границе с Беларусью. Белорусские беженцы разбили лагерь и устроили протесты.
Об этом сообщает Литовское национальное телевидение и радио.
незапланированную акцию на своей границе по нескольким причинам. Разрешение на проведение акции протеста по блокированию дороги было подано на 14 июня, но белорусы устроили ее раньше времени.
Сейчас в лагере протеста с палатками, флагами и антилукашенковской агитацией по-прежнему находятся несколько десятков активистов.
Напомним, что в Литве допускают строительство лагеря для беженцев из Беларуси, в котором смогут приютить более 300 иностранцев.
Ранее сообщалось, что Литва обвиняет режим Лукашенко в том, что он выбрал страну мишенью для нелегальной миграции. Об этом в Литве заявил Лауринас Кащюнас.