Белорусские беженцы разбили лагерь на границе с Литвой и устроили протесты

незапланированную акцию на своей границе по нескольким причинам. Разрешение на проведение акции протеста по блокированию дороги было подано на 14 июня, но белорусы устроили ее раньше времени.

Сейчас в лагере протеста с палатками, флагами и антилукашенковской агитацией по-прежнему находятся несколько десятков активистов.





