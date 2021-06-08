Литва стала мишенью белорусского режима, - глава комитета нацбезопасности

В Литве считают, что белорусские власти выбрали страну мишенью для нелегальной миграции. Хотя потоки мигрантов "беспрецедентны", но ситуация находится под контролем.

Об этом заявил глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас, сообщает Kauno Diena .

По его словам, на в районе села Девянишкес (на границе с Беларусью) было больше всего попыток пересечь государственную границу Литвы.

"Литва была выбрана в качестве мишени белорусского режима", - сказал глава комитета.

По его словам, потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск.