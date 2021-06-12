Білоруські біженці розбили табір на кордоні з Литвою та влаштували протести

незаплановану акцію на своєму кордоні з кількох причин. Дозвіл на проведення акції протесту з блокування дороги було подано на 14 червня, але білоруси влаштували її завчасно.

Зараз в таборі протесту з наметами, прапорами і антилукашенківською агітацією як і раніше знаходяться кілька десятків активістів.





