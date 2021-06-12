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Білоруські біженці розбили табір на кордоні з Литвою та влаштували протести

Автор: Наталья Скороход

У Литві повідомляють про напруженої ситуації на кордоні з Білоруссю. Білоруські біженці розбили табір і влаштували протести.

Про це повідомляє Литовське національне телебачення і радіо.

незаплановану акцію на своєму кордоні з кількох причин. Дозвіл на проведення акції протесту з блокування дороги було подано на 14 червня, але білоруси влаштували її завчасно.

Зараз в таборі протесту з наметами, прапорами і антилукашенківською агітацією як і раніше знаходяться кілька десятків активістів.



Нагадаємо, що в Литві допускають будівництво табору для біженців з Білорусі, в якому зможуть прихистити понад 300 іноземців.

Раніше повідомлялося, що Литва звинувачує режим Лукашенка в тому, що він вибрав країну мішенню для нелегальної міграції. Про це в Литві заявив Лаурінас Кащюнас.

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