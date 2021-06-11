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Литва собирается построить лагерь для беженцев из Беларуси

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Литва, Пятница 11 июня 2021 03:05
Литва собирается построить лагерь для беженцев из Беларуси Фото: Литва построит лагерь для беженцев (facebook/LRVRM1)
Автор: Наталья Скороход

Власти Литвы объявили о планах построить лагерь беженцев на 350 человек в Центре регистрации иностранцев (URC) в Пабраде. Это произошло в результате роста нелегальных мигрантов из Беларуси.

Об этом пишет LRT.

В настоящее время Центр регистрации иностранцев используется для размещения просителей убежища и мигрантов без документов.

По словам главы URC Александраса Кисловаса, хоть лагерь для беженцев - это не то же самое, что обычное жилье, но люди будут обеспечены в нем всеми необходимыми удобствами.

"Эти палатки, конечно, не имеют ничего общего с туристическими палатками. Это современные палатки с вентиляцией, с системой кондиционирования, отопления", - сказал он.

Кроме того, некоторые беженцы будут размещаться в обычных жилых помещениях.

"Выбор жилья будет зависеть от уязвимости прибывающих иностранцев, будь то одинокие люди, семьи с детьми или матери-одиночки. И мы думаем, что проживание в палатках будет предложено одиноким людям", - сказал Кисловас.

Издание отмечает, что по мнению властей Литвы, ситуация в Минске может способствовать незаконной миграции из Беларуси. Сейчас число нелегальных мигрантов, въезжающих в Литву, увеличивается.

По данным Государственной пограничной службы, около 300 мигрантов из Ирака и Беларуси прибыли в Литву в этом году.

Напомним, что Литва и Польша поддержали Украину в создании Крымской платформы. Оба президента примут в ней участие.

Ранее сообщалось, что режим Лукашенко выбрал Литву мишенью для нелегальной миграции. Об этом в Литве заявил Лауринас Кащюнас.

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