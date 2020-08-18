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Белорусская оппозиция об обещаниях Лукашенко: это уловка, чтобы сохранить власть

Беларусь, Вторник 18 августа 2020 11:56
Белорусская оппозиция об обещаниях Лукашенко: это уловка, чтобы сохранить власть
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Лукашенко заявил, что в Беларуси возможны досрочные выборы в случае изменения конституции

В штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабаирико не верят обещаниям Александра Лукашенко провести досрочные президентские выборы. Такие действия Лукашенко направлены на то, чтобы сохранить власть.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук, передает "Интерфакс".

По его словам, такие обещания звучат от Лукашенко на протяжении 26 лет.

"К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сказал Германчук.

Напомним, вчера Лукашенко в ходе общения с рабочими Минского завода колесных тягачей заявил, что в Беларуси могут провести досрочные выборы президента после того, как на референдуме будут приняты изменения в конституцию страны.

До этого Лукашенко исключал любую возможность новых выборов и утверждал, что другого голосования не будет, "пока его не убьют".

Также он сообщил, что готов поделиться президентскими полномочиями и для этого уже ведется работа над изменением конституции.

Отметим, Виктор Бабарико баллотировался на выборы президента и являлся одним из наиболее сильных конкурентов Лукашенко. Однако в середине июня он был арестован, после чего ЦИК отказал ему в регистрации. После этого штаб Бабарико, вместе с другим незарегистрированным кандидатом Валерием Цепкало, с штабом допущенной к выборам Светланы Тихановской.

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