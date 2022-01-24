В Белом доме заявили об отсутствии намерений эвакуировать посольство из Киева

Соединенные Штаты разрешили покинуть Украину дипломатам с семьями. Однако в Белом доме пока не намерены проводить организованную эвакуацию посольства.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сейчас есть средства для этого (чтобы покинуть Украину, - ред.), конечно, есть коммерческие авиалинии, вы можете улететь. Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан", - заявила она.
Ранее Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.
Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.
Кроме того, ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.