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В Белом доме заявили об отсутствии намерений эвакуировать посольство из Киева

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты разрешили покинуть Украину дипломатам с семьями. Однако в Белом доме пока не намерены проводить организованную эвакуацию посольства.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сейчас есть средства для этого (чтобы покинуть Украину, - ред.), конечно, есть коммерческие авиалинии, вы можете улететь. Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан", - заявила она.

Ранее Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.

Кроме того, ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснения от США, почему они решили принять такое решение.

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