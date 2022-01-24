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У Білому домі заявили про відсутність намірів евакуювати посольство з Києва

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати дозволили покинути Україну дипломатам з сім'ями. Однак у Білому домі поки не мають наміру проводити організовану евакуацію посольства.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Зараз є кошти для цього (щоб покинути Україну, - ред.), звичайно, є комерційні авіалінії, ви можете полетіти. Посольство також може надати допомогу, і це дуже схоже на те, що ми зробили в Ефіопії та багатьох інших країнах протягом останніх кількох десятиліть, але немає наміру евакуювати громадян", - заявила вона.

Раніше Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

Крім того, ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

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