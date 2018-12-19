В Белом доме сообщили о начале вывода войск США из Сирии

Иллюстративное фото (flickr.com/The U. S. Army)

США приступают к новому этапу борьбы с ИГ

США начали вывод войск из Сирии и переходят к новому этапу борьбы с "Исламским государством". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Победы над ИГ в Сирии не свидетельствуют о конце глобальной коалиции или ее работы в стране. Мы начали возвращать военных Соединенных Штатов домой, переходя на следующий этап этой кампании", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Также Трамп написал в Twitter, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. США считают, что их миссия по возвращению территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" приближается к концу.

Отметим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Сообщалось, что сирийские силы при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемым террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.