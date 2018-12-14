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Боевики ИГИЛ потеряли последний подконтрольный город в Сирии

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 11:35
Боевики ИГИЛ потеряли последний подконтрольный город в Сирии
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Курды взяли Хаджин практически под полный контроль

Курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW, со ссылкой  на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается, что город был взят под контроль SDF, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджине и вблизи него остается еще около 5 тыс. боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИГИЛСирия
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