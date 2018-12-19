Трамп заявил о победе над "Исламским государством" в Сирии

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп добавил, что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского президента.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США, - ред.) находятся там во время президентства Трампа", - написал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. США считают, что их миссия с возврата территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" приближается к концу.

Напомним, в приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей. Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая.

Отметим, 14 декабря курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии.

Сообщалось, что сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата.