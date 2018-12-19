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США готовятся к полному выводу войск из Сирии

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 16:17
США готовятся к полному выводу войск из Сирии
Иллюстративное фото (flickr.com/The U.S. Army)

США считают, что миссия в Сирии "подходит к концу"

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность полного вывода своих войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, США считают, что их миссия с возврата территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" приближается к концу.

Решение, если оно будет подтверждено, опровергнет предположения относительно более долгосрочного военного присутствия США в Сирии. За это выступали министр обороны США Джим Маттис и другие высокопоставленные лица США, обосновывая это необходимостью не дать возможности "Исламскому государству" отвоевывать позиции.

Напомним, курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Город был взят под контроль SDF, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджине и вблизи него остается еще около 5 тыс. боевиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.

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