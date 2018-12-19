У Білому домі повідомили про початок виведення військ США з Сирії

Ілюстративне фото (flickr.com/The U.S. Army)

США приступають до нового етапу боротьби з ІД

США розпочали виведення військ із Сирії і переходять до нового етапу боротьби з "Ісламською державою". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Перемоги над ІД у Сирії не свідчать про кінець глобальної коаліції або її роботи в країні. Ми почали повертати військових Сполучених Штатів додому, переходячи на наступний етап цієї кампанії", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Повідомляється, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".

Також Трамп писав у Twitter, що США розгромили сили угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість повного виведення своїх військ з Сирії. США вважають, що їх місія з повернення територій, захоплених раніше бойовиками "Ісламської Держави" наближається до кінця.

Відзначимо, 14 грудня курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останній контрольований ними місто в Сирії. Повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.