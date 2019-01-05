Трамп может ввести режим ЧП для сооружения стены с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США может ввести в США чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп может ввести режим чрезвычайного положення для строительства стены с Мексикой. Об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп подчеркнул, что это поможет в обход конгресса получить финансирование на строительство стены на границе США и Мексики

Таким образом, отвечая на вопрос, рассматривал ли он вопрос о введении особого режима чрезвычайного положения для этих целей, Трамп ответил: "Да. Мы можем сделать это. Я могу сделать это".

Напомним, ранее Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

По мнению Трампа, одна из главных причин, по которой США необходимо построить стену на границе с Мексикой, - рекордное возрастание количества убийств в прошлом году.