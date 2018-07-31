Трамп назвал одну из главных причин необходимости стены на границе с Мексикой

Трамп сообщил о рекордном росте количества убийств в Мексике в 2017-м

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что одна из причин, по которой США необходимо построить стену на границе с Мексикой, - рекордное возрастание количества убийств в последней в прошлом году. Об этом президент написал в своем Twitter.

По информации Трампа, количество убийств в Мексике в прошлом году возросло на 27%, что, по словам американского лидера, является рекордным показателем.

"Одной из причин, по которой нам нужна программа пограничной безопасности, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году увеличился на 27% до 31 174 человек, рекорд! Демократам нужны открытые границы. А я хочу обеспечить максимальную безопасность границ и уважение к Иммиграционной службе и нашим профессионалам в области правопорядка!" - написал президент США.

Напомним, как писало РБК-Украина, Трамп планирует отменить лотерею по выдаче Green Card. Глава США также подчеркнул необходимость избавиться от "цепной миграции" и призвал скорее завершить строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его программу обеспечения безопасности США. Программа, в частности, предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.