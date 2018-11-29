У Білому домі розповіли про обставини скасування зустрічі Трампа і Путіна

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним в літаку по дорозі на саміт G20

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в літаку по дорозі на саміт G20. Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає РБК-Украина з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що по дорозі на саміт в Аргентині Трамп провів бесіди з держсекретарем Майком Помпео, главою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також з радником з питань національної безпеки Джону Болтону.

Також зазначається, що американський і російський уряд обмінялися телефонними дзвінками.

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним за ситуації у Керченській протоці. Трамп зазначив, що оскільки українські моряки і кораблі, захоплені Росією, не були звільнені, він вирішив скасувати зустріч з Путіним.

Раніше Трамп заявляв, що може відмінити зустріч з Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Разом з тим, в Кремлі заявляли, що нічого не знають про скасування зустрічі і продовжують підготовку до неї.

Зокрема, в Кремлі повідомляли, що в ході зустрічі Трамп і Путін обговорять стратегічну безпеку і регіональні конфлікти.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряка. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.