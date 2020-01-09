Bellingcat проверит версию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране

Bellingcat проверит версию о том, что авиакатастрофа самолета Boeing-737 компании МАУ в Тегеране стала следствием атаки из зенитного ракетного комплекса "Тор". Об этом в Тwitter написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Журналист обратил внимание на фото, опубликованное пользователем соцсети под именем Ashkan Monfared.

"Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом местного жителя. Разве самолет так выглядит? Разве это не ракета?" - подписал он фото.

Хиггинс отметил, что информация еще нуждается в проверке и проверить первоисточник данного кадра будет проблематично.

Тем не менее журналист пообещал, что Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК "Тор".

"Мы рассмотрим последнее известное местонахождение самолета (в воздушном пространстве) и расстояние до него от иранских военных баз, и посмотрим, находился ли он в радиусе действия систем "Тор". Это не зависит от проверки подлинности изображения", - написал Хиггинс.

Он подчеркнул, что пока местонахождение запечатленного на фотографии обломка не будет установлено, к этой информации следует относиться с осторожностью.

Согласно открытым данным, на вооружении иранской армии есть 29 ЗРК "Тор-М1" российского производства. Поставка этих комплексов Тегерану из России завершилась в январе 2007 года.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

До выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.