У Bellingcat припустили, що Україна видає РФ свідка у справі MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Заарештованого Володимира Цемаха можуть передати Росії

Засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс припускає, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 в обмін на звільнення українських політв’язнів. Про це він написав у Twitter.

За його словами, це "безхребетна угода української влади", яка вплине на юридичну справу MH17.

"Говорять, що нещодавно заарештованого Володимира Цемаха, який вважається ключовим свідком у справі MH17, передають Росії в обмін на затриманих Росією українців", - написав він.

Нагадаємо, українські спецслужби в кінці червня провели операцію на території так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.

РБК-Україна повідомляє, що на сьогодні, попередньо, був запланований обмін полоненими. Журналісти і родичі українських полонених наразі знаходяться в аеропорту "Київ". Натомість, у СБУ заявляють, що офіційно обмін полоненими між Україною і Росією сьогодні не відбудеться