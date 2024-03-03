У Белграді проведуть повторні вибори після протестів і звинувачень у фальсифікаціях, - SNS

У суботу, 2 березня, Сербська прогресивна партія (SNS) анонсувала повторні муніципальні вибори в Белграді, які вперше відбулися 17 грудня і були сповнені обвинуваченнями в шахрайстві та підкупі.

Про це сказав виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Liberty .

"Ми підняли планку. Ми ухвалили рішення на шкоду собі, але ми не боїмося", – сказав Александер. Він зазначив, що підуть на вибори "найбільш широким фронтом, великим рухом".

На пресконференції президент Сербії Александар Вучич закликав уряд негайно почати виконувати рекомендації Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, що вказані у звіті про грудневі вибори в Сербії.

Що відомо про вибори в Сербії

На початку листопада 2023 року Вучич розпустив парламент Сербії і назначив нові вибори на 17 грудня 2023 року. Попередні загальні вибори у Сербії відбулися у квітні 2022 року, а наступні парламентські вибори планувалися на 2026 рік.

На виборах 17 грудня перемогу здобула "Сербська прогресивна партія" Вучича. Однак опозиція вважала, що парламентські вибори були сфальсифіковані. Президент Сербії сказав, що це "абсолютна перемога", і вона робить його "щасливим".

Крім того, вже 18 грудня під час прес-конференції ОБСЄ також заявила про порушення на виборах у Сербії, серед них - підкуп виборців, упередженість ЗМІ та вплив президента Олександра Вучича.

Протести в Белграді

Вже 24 грудня 2023 року в столиці Сербії Белграді почалися протести проти результатів виборів. Представники опозиції та частина демонстрантів намагалися пробитися у зачинені двері мерії Белграда. Протестувальники розбили вікна та скло на вході. Силовики застосували сльозогінний газ. Вучич назвав заворушення "драматичними сценами".