Вучич оголосив про перемогу своєї партії на виборах у Сербії, опозиція каже про фальсифікації

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про перемогу правлячої партії Сербська прогресивна партія (SNS) на дострокових парламентських виборах, які відбулися 17 грудня. Однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За підрахунком голосів на окремих виборчих дільницях, соціологічні дослідницькі компанії Ipsos і CeSID прогнозують, що SNS отримає 46,2% голосів, а друге місце посяде опозиційна лівоцентристська Сербія проти насильства з 23,2% голосу.

"Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим", - заявив Вучич.

Водночас соціологи стверджують про низку порушень. Зокрема, виборці організовано прибували на дільниці, фотографували бюлетені, а також були процедурні помилки.

Опозиційна партія "Сербія проти насильства" звинуватила партію Вучича у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до Державної виборчої комісії.

Дострокові парламентські вибори у Сербії

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися на 2026-й рік.

Згідно з першими підрахунками, на виборах лідирує Сербська прогресивна партія (SNS) чинного президента країни Александара Вучича.

У квітні Вучич залишив посаду очільника правлячої Сербської прогресивної партії. Новим президентом SNS став тодішній міністр оборони Сербії Мілош Вучевіч.