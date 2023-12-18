Спостерігачі ОБСЄ заявили про підкуп і втручання влади на виборах у Сербії

Дострокові парламентські вибори в Сербії, що відбулися 17 грудня, були затьмарені тиском на виборців, підкупом голосів, упередженістю ЗМІ та впливом президента Олександра Вучича на процес волевиявлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міжнародної наглядової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі ( ОБСЄ ) на прес-конференції 18 грудня.

У релізі зазначається, що хоча вибори в Сербії надали виборцям вибір між політичними альтернативами, а свободи вираження думок і зборів загалом дотримувалися, "тиск на виборців, а також вирішальна участь президента та системні переваги правлячої партії підірвали виборчий процес загалом".

За словами спеціального координатора та керівника короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Рейнхольда Лопатки, вирішальна участь президента Сербії Вучича "домінувало у виборчому процесі, а використання його імені одним зі списків кандидатів, а також упередженість у засобах масової інформації сприяли створенню нерівних умов".

Так, було виявлено "несправедливу конкуренцію" з боку правлячої Сербської прогресивної партії (СНР), присутність глави держави у передвиборчій кампанії та агітація.

Спостерігачі заявили, що зареєстрували нецільове використання адмінресурсу, відсутність поділу між офіційними функціями та передвиборчою діяльністю, а також залякування та тиск на виборців, включаючи випадки підкупу голосів.

Моніторингова група закликала сербську владу усунути всі недоліки.

До складу групи спостерігачів входила Спільна спостережна місія Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) та Європейського парламенту (ЄП).

Дострокові вибори у Сербії

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулися у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися на 2026 рік.

Учора, 17 грудня, Вучич оголосив про перемогу правлячої партії Сербська прогресивна партія (SNS) на дострокових парламентських виборах, проте опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.