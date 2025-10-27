На Бєлгородському водосховищі введений режим надзвичайної ситуації,- рос.ЗМІ

Влада Бєлгорода оголосила режим надзвичайної ситуації після атак українських військ по греблі водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У Бєлгороді 27 жовтня був оголошений режим НС після того, як ЗСУ двічі атакували греблю місцевого водосховища.

Російські ЗМІ посилаються на рішення Федерального агентства водних ресурсів "Центррегионводхоз".

За даними відомства, внаслідок ударів отримали пошкодження донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води.

Це вже призвело до зниження рівня на один метр.

На греблі ведуться аварійно-відновлювальні роботи, заявили у відомстві. Зокрема, робітники приступили до засипання каналу, щоб уникнути обмілення водосховища і затоплення територій нижче за течією.

Що відомо про атаку на водосховище

У ніч на суботу, 25 жовтня, російські ЗМІ та місцеві пабліки почали повідомляти, наче українські війська атакували греблю Бєлгородського водосховища ракетами HIMARS.

Зазначалося, що внаслідок прильоту було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби.

Наступного дня у ЗМІ з'явилась інформація, що в ніч на 26 жовтня Бєлгородську дамбу атакували дрони, в результаті чого було пошкоджено греблю (що спричинило різке підняття води в річці Сіверський Донець).

Зранку рівень води впав більш ніж на метр.

Упродовж дня атаки на неї продовжувались.

Згодом місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

Згідно з попередніми даними, удар по греблі міг фактично відрізати частину російських військ від постачання й переправ, ускладнивши їхні бойові дії на цьому напрямку.

Ввечері 26 жовтня командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що "птахи" 1 окремого центру СБС (трансформований 14 полк СБС) завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища, внаслідок чого воно "дало тріщину".