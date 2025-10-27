ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

На Белгородском водохранилище введен режим чрезвычайной ситуации,- рос.СМИ

Россия, Понедельник 27 октября 2025 23:59
UA EN RU
На Белгородском водохранилище введен режим чрезвычайной ситуации,- рос.СМИ Фото: повреждение дамбы водохранилища (росСМИ)
Автор: Марина Балабан

Власти Белгорода объявили режим чрезвычайной ситуации после атак украинских войск по плотине водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В Белгороде 27 октября был объявлен режим ЧС после того, как ВСУ дважды атаковали греблю местного водохранилища.

Российские СМИ ссылаются на решение Федерального агентства водных ресурсов "Центррегионводхоз".

По данным ведомства, в результате ударов получили повреждения донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды.

Это уже привело к снижению уровня на один метр.

На плотине ведутся аварийно-восстановительные работы, заявили в ведомстве. В частности, рабочие приступили к засыпке канала, чтобы избежать обмеления водохранилища и затопления территорий ниже по течению.

Что известно об атаке на водохранилище

В ночь на субботу, 25 октября, российские СМИ и местные паблики начали сообщать, будто украинские войска атаковали плотину Белгородского водохранилища ракетами HIMARS.

Отмечалось, что в результате прилета были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

На следующий день в СМИ появилась информация, что в ночь на 26 октября Белгородскую дамбу атаковали дроны, в результате чего была повреждена плотина (что повлекло резкое поднятие воды в реке Северский Донец).

Утром уровень воды упал более чем на метр.

В течение дня атаки на нее продолжались.

Впоследствии местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

Согласно предварительным данным, удар по плотине мог фактически отрезать часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на этом направлении.

Вечером 26 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил, что "птахи" 1 отдельного центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего оно "дало трещину".

Последствия ударов по дамбе Белгородского водохранилища

Вечером 26 октября в сети появились спутниковые фото последствий украинских ударов по дамбе Белгородского водохранилища.

В частности, в сети появилось спутниковое фото прорыва дамбы.

На другом снимке можно оценить масштаб затопления территорий ниже Белгородского водохранилища.

На нем видно, что значительные прилегающие участки уже подтоплены, а вода продолжает распространяться и постепенно затапливается вокруг.

Фото можно увидеть в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгород
Новости
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию