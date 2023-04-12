В Белгородской области жалуются на обстрелы, есть разрушения и пострадавший
В Белгородской области снова скулят из-за обстрелов. Повреждены жилые дома, также есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как пишет Гладков, в регионе сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел.
В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа пострадал гражданский. Снаряды стали взрываться, когда он находился в автомобиле. От госпитализации пострадавший отказался, поскольку получил лишь незначительную контузию. Также в селе были повреждены частное домовладение и сарай.
"Сильно повреждены 4 домовладения в хуторе Старый Волоконовского района. Пострадавших нет, в населенном пункте введен режим ЧС", - пишет губернатор.
Фото: в Белгородской области жалуются на обстрелы, есть разрушение и пострадавший (t.me/vvgladkov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области недавно заявили об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. При этом жертв и пострадавших не было.
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