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У Бєлгородській області вибухи: в одному районі немає світла

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Бєлгород, Понеділок 22 травня 2023 11:19
У Бєлгородській області вибухи: в одному районі немає світла Ілюстративне фото: у Бєлгородській області вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибухи у селі Замостя Грайворонського міськокругу Бєлгородській області РФ чули місцеві мешканці 22 травня. Після чого у районі зникло електропостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканці села Замостя повідомили про "гучні звуки", після яких піднявся стовп диму. Місцеві також скаржаться на відсутність електропостачання.

До того ж жителям Грайворона прийшли повідомлення від системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій про те, що район нібито перебуває під обстрілом.

Ситуація у Бєлгородській області

Російські військові часто використовують територію Бєлгородської області для завдання ударів по Харкову та Харківської області.

Нагадаємо, що вчора вночі у Бєлгородській області пролунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа на полігоні із твердими побутовими відходами.

Окрім того, 19 травня жителі області жалілися на "обстріли" та удари дронів.

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