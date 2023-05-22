В Белгородской области взрывы: в одном районе нет света
Взрывы в селе Замостье Грайворонского горокруга Белгородской области РФ слышали местные жители 22 мая. После чего в районе исчезло электроснабжение.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители села Замостье сообщили о "громких звуках", после которых поднялся столб дыма. Местные также жалуются на отсутствие электроснабжения.
К тому же жителям Грайворона пришли сообщения от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о том, что район якобы находится под обстрелом.
Ситуация в Белгородской области
Российские военные часто используют территорию Белгородской области для нанесения ударов по Харькову и Харьковской области.
Напомним, что вчера ночью в Белгородской области прогремели взрывы, после которых возник сильный пожар на полигоне с твердыми бытовыми отходами.
Кроме того, 19 мая жители области жаловались на "обстрелы" и удары дронов.
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