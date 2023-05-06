Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий (Getty Images)

В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії жаліються на обстріли. Є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - пише губернатор. За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці. Як відзначає російський Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів. "Є влучання по школі. Попередньо, постраждала одна людина", - додає видання. Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий (t.me/breakingmash)