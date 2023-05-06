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В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий

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Субота 06 травня 2023 11:54
В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії жаліються на обстріли. Є постраждалий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - пише губернатор.

За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці.

Як відзначає російський Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів.

"Є влучання по школі. Попередньо, постраждала одна людина", - додає видання.

В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий

Фото: в Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий (t.me/breakingmash)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Також нещодавно в регіоні виявили третю по рахунку авіабомбу. 500-кілограмовий снаряд пролежав під землею протягом тижня.

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