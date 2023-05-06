В городе Шебекино Белгородской области России жалуются на обстрелы. Есть пострадавший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Сейчас продолжается обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", - пишет губернатор.

По словам Гладкова, оперативные службы сейчас работают на месте.

Как отмечает российский Mash, гражданские сообщают о десятках прилетов.

"Есть попадания по школе. Предварительно, пострадал один человек", - добавляет издание.

Фото: в Белгородской области России жалуются на обстрелы, есть пострадавший (t.me/breakingmash)