Пошкоджені будинки, відсутнє світло: Бєлгородська область РФ жаліється на обстріли

В Бєлгородській області заявили про обстріл села Нова Таволжанка. Жаліються на пошкоджені будинки й лінії електропередач.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Є сильні пошкодження в одному приватному домоволодінні, снаряд прилетів у двір нового нежитлового будинку. Також різні пошкодження виявлено в 10 приватних домоволодіннях: десь зачепило фасад, посікло паркани та вікна", - пише Гладков. Зокрема, внаслідок пошкодження ліній електропередач, без світла залишаються мешканці сіл: Архангельське;

Шамине;

Зіборівка;

Муром;

Нова Таволжанка.