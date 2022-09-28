В Бєлгородській області РФ вибухнув боєприпас, більше 10 людей постраждали, - росЗМІ

Фото: в Бєлгородській області РФ вибухнув боєприпас, більше 10 людей постраждали (Getty Images)

В Бєлгородській області у Валуйському міському окрузі, який розташований поруч з кордоном з Україною, вибухнув боєприпас. Більше 10 людей постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладков, внаслідок вибуху 14 людей отримали поранення я різного ступеня тяжкості. Гладков зазначив, що вибух стався "через людський фактор". "Через людський фактор сталася детонація боєприпасу у Валуйському міському окрузі, є постраждалі - 14 осіб. Поранення різного ступеня тяжкості. Уся необхідна медична допомога надається", - повідомив Губернатор.