В Белгородской области заявили о "самовозгорании боеприпасов": объявлена эвакуация
Иллюстративное фото: в Белгородской области заявили о "самовозгорании боеприпасов" (Getty Images)
В Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов, в одном населенном пункте объявили эвакуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова, которое приводит ТАСС.
"Самовозгорание боеприпасов произошло в Белгородской области, жители села Тимоново эвакуированы”, - рассказал Гладков.
По его словам, из-за жаркой погоды "произошел эффект линзы".
Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново также прогремели взрывы на складе боеприпасов. Тогда жители публиковали видео с сильным пожаром.
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