В Белгородской области заявили о "самовозгорании боеприпасов": объявлена эвакуация

В Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов, в одном населенном пункте объявили эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова, которое приводит ТАСС .

По его словам, из-за жаркой погоды "произошел эффект линзы".

Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново также прогремели взрывы на складе боеприпасов. Тогда жители публиковали видео с сильным пожаром.

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