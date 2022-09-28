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В Белгородской области РФ взорвался боеприпас, более 10 человек пострадали, - росСМИ

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Среда 28 сентября 2022 18:30
В Белгородской области РФ взорвался боеприпас, более 10 человек пострадали, - росСМИ Фото: в Белгородской области РФ взорвался боеприпас, более 10 человек пострадали (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области в Валуйском городском округе, расположенном рядом с границей с Украиной, взоврался боеприпас. Более 10 человек пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам губернатора региона Вячеслава Гладков, в результате взрыва 14 человек получили ранения разной степени тяжести.

Гладков отметил, что взрыв произошел "из-за человеческого фактора".

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранение разной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил губернатор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в августе в Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов.

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