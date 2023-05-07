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В Бєлгородській області РФ "прильоти", є постраждала

Фото: в Бєлгородській області РФ "прильоти", є постраждала (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області Росії жаліються на "прильоти" в селі Муром Шебекінського міського округу. Нібито є постраждала, яка отримала серйозні поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Били по центру села. За попередніми даними, є одна постраждала: жінка із серйозним пораненням нижніх кінцівок", - написав Гладков.

Як відзначив губернатор, постраждала отримала множинні осколкові поранення нижніх кінцівок і поперекового відділу. Наразі їй лікарі надають необхідну медичну допомогу.

"Загалом по селу було зафіксовано 5 "прильотів", два з яких влучили в город до цієї жінки, де вона в цей час із чоловіком займалася господарством", - додав губернатор.

Варто відзначити, що влада міста Шебекіно, на тлі регулярних ударів по регіону, наказала на три дні - з 7 по 9 травня, припинити роботу підприємств громадського харчування, сфери послуг і культурно-дозвіллєвих установ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Також під час вчорашнього обстрілу, 7 травня, російські ЗМІ жалілись на "десятки прильотів" в регіоні.

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