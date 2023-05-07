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В Белгородской области РФ "прилеты", есть пострадавшая

Фото: в Белгородской области РФ "прилеты", пострадавшая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области России жалуются на "прилеты" в селе Муром Шебекинского городского округа. Якобы есть пострадавшая, получившая серьезные ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей", - написал Гладков.

Как отметил губернатор, пострадавшая получила множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. В настоящее время ей врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В общей сложности по селу было зафиксировано 5 "прилетов", два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством", - добавил губернатор.

Стоит отметить, что власти города Шебекино, на фоне регулярных ударов по региону, приказали на три дня - с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, в результате обстрела Белгородской области, были повреждены дома и линии электропередач.

Также во время вчерашнего обстрела, 7 мая, российские СМИ жаловались на "десятки прилетов" в регионе.

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