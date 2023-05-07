В Белгородской области РФ "прилеты", есть пострадавшая

"Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей", - написал Гладков.

Как отметил губернатор, пострадавшая получила множественные осколочные ранения нижних конечностей и поясничного отдела. В настоящее время ей врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В общей сложности по селу было зафиксировано 5 "прилетов", два из которых попали в огород к этой женщине, где она в это время с мужем занималась хозяйством", - добавил губернатор.

Стоит отметить, что власти города Шебекино, на фоне регулярных ударов по региону, приказали на три дня - с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений.