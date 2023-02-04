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У Бєлгородській області РФ горить нафтобаза: відео потужної пожежі

Фото: У Бєлгородській області РФ горить нафтобаза (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У місті Борисовка, що в Бєлгородській області РФ, у ніч на 4 лютого сталася масштабна пожежа - горить нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що полум'я підіймається вгору на 50 метрів.

Вогнем із нафтобази серйозно пошкоджено виробництво "Борисівського заводу мостових металоконструкцій".

До слова, у мережі пишуть, що цей завод виробляв металоконструкції для будівництва Кримського мосту.

Нагадаємо, 2 лютого російському селищі Нахабіне, що під Москвою спалахнув склад із пластиком.

Раніше ми інформували, що під Москвою 23 січня пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

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