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Під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі: що відомо

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Москва, Понеділок 23 січня 2023 11:06
Під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі: що відомо Фото: під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Під російським містом Москва вранці у понеділок, 23 січня, пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху став алюмінієвий пил. До інциденту нібито призвело "порушення технологічного процесу".

Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що ТОВ "Молірен" займається металургією та органічною хімією. Завод розташований за 145 км від російської столиці в місті Рошаль.

Нагадаємо, 10 січняу Москві сталася чергова пожежа. Займання сталося на складах біля метро "Дмитрівська". Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах.

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