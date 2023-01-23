Під Москвою пролунав вибух на металургійному заводі: що відомо

Під російським містом Москва вранці у понеділок, 23 січня, пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

Зазначається, що ТОВ "Молірен" займається металургією та органічною хімією. Завод розташований за 145 км від російської столиці в місті Рошаль.

Інформації про постраждалих наразі немає.

У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху став алюмінієвий пил. До інциденту нібито призвело "порушення технологічного процесу".

Нагадаємо, 10 січняу Москві сталася чергова пожежа. Займання сталося на складах біля метро "Дмитрівська". Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що у Москві сталася пожежа на території військової частини у гаражних боксах.

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