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В Белгородской области РФ горит нефтебаза: видео мощного пожара

Фото: В Белгородской области РФ горит нефтебаза (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В городе Борисовка, что в Белгородской области РФ, в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.

Огнем из нефтебазы серьезно повреждено производство "Борисовского завода мостовых металлоконструкций".

К слову, в сети пишут, что завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.

Напомним, 2 февраля российскому поселку Нахабино, под Москвой вспыхнул склад с пластиком.

Ранее мы информировали, что под Москвой 23 января прогремел взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".

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