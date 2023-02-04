В Белгородской области РФ горит нефтебаза: видео мощного пожара

В городе Борисовка, что в Белгородской области РФ, в ночь на 4 февраля произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.
Огнем из нефтебазы серьезно повреждено производство "Борисовского завода мостовых металлоконструкций".
К слову, в сети пишут, что завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.
Напомним, 2 февраля российскому поселку Нахабино, под Москвой вспыхнул склад с пластиком.
Ранее мы информировали, что под Москвой 23 января прогремел взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".
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