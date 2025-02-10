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У Бєлгородській області ракета росіян упала біля житлового будинку, - ЗМІ

Ілюстративне фото: під Бєлгородом був "приліт" російської ракети (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський літак "впустив" ракету Р-27 на Бєлгородську область. Вона впала біля житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією співрозмовників видання, у четвер, 6 лютого, ракета Р-27 впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Совєтской у селі Нікольскоє Бєлгородського району.

Джерела ASTRA уточнюють, що це сталося під час "позаштатного сходження" ракети з російського літака. Постраждалих і загиблих унаслідок інциденту нібито немає.

Загалом видання нарахувало щонайменше 16 керованих авіабомб і три ракети, які падали в Росії або на тимчасово окупованих територіях України з початку 2025 року. При цьому у 2024 році було нараховано 165 випадків "позаштатного сходження" авіабомб.

Варто зауважити, що ракети Р-27 призначені для ураження літаків і безпілотників. Радіус їх дії - до 110 кілометрів. Такі ракети використовує як Росія, так і Україна.

Падіння російських ракет і бомб на території РФ

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що в Бєлгородській області впала російська ракета Х-59. Літак "впустив" її біля одного із сіл регіону.

При цьому наприкінці січня ASTRA писало про те, що на тимчасово окуповані села в Донецькій області за день впало відразу чотири авіабомби. Відстань між населеними пунктами, на які падали авіабомби, - близько 4 кілометрів.

2 січня російська авіабомба "впала" на будинок майора поліції в Курській області. Авіабомба не розірвалася, але на місці падіння виникла воронка.

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Російська ФедераціяБєлгородська областьВійна в УкраїніРакети