В Белгородской области ракета россиян упала возле жилого дома, - СМИ

Российский самолет "уронил" ракету Р-27 на Белгородскую область. Она упала возле жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.
По информации собеседников издания, в четверг, 6 февраля, ракета Р-27 упала в 100 метрах от жилого дома на улице Советской в селе Никольское Белгородского района.
Источники ASTRA уточняют, что это произошло во время "нештатного схода" ракеты с российского самолета. Пострадавших и погибших в результате инцидента якобы нет.
Всего издание насчитало как минимум 16 управляемых авиабомб и три ракеты, которые падали в России или на временно оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. При этом в 2024 году было насчитано 165 случаев "нештатного схода" авиабомб.
Стоит заметить, что ракеты Р-27 предназначены для поражения самолетов и беспилотников. Радиус их действия - до 110 километров. Такие ракеты использует как Россия, так и Украина.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Белгородской области упала российская ракета Х-59. Самолет "уронил" ее возле одного из сел региона.
При этом в конце января ASTRA писало о том, что на временно оккупированные села в Донецкой области за день упало сразу четыре авиабомбы. Расстояние между населенными пунктами, на которые падали авиабомбы, - около 4 километров.
2 января российская авиабомба "упала" на дом майора полиции в Курской области. Авиабомба не разорвалась, но на месте падения возникла воронка.
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