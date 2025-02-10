В Белгородской области ракета россиян упала возле жилого дома, - СМИ

По информации собеседников издания, в четверг, 6 февраля, ракета Р-27 упала в 100 метрах от жилого дома на улице Советской в селе Никольское Белгородского района.

Источники ASTRA уточняют, что это произошло во время "нештатного схода" ракеты с российского самолета. Пострадавших и погибших в результате инцидента якобы нет.

Всего издание насчитало как минимум 16 управляемых авиабомб и три ракеты, которые падали в России или на временно оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. При этом в 2024 году было насчитано 165 случаев "нештатного схода" авиабомб.

Стоит заметить, что ракеты Р-27 предназначены для поражения самолетов и беспилотников. Радиус их действия - до 110 километров. Такие ракеты использует как Россия, так и Украина.