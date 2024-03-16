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В Белгородской области приостановят работу учебных заведений и ТЦ из-за обстрелов

Суббота 16 марта 2024 13:17
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В Белгородской области приостановят работу учебных заведений и ТЦ из-за обстрелов Фото: в Белгородской области приостановят работу учебных заведений и ТЦ из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области и Белгороде приостановят работу торговых центров, школ и колледжей из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Вижу большое количество обращений. Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут", - заявил Гладков.

В том же числе выходные с понедельника по вторник будут школы и колледжи региона.

Рейд российских добровольцев

12 марта "Российский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также сегодня, 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

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Белгородская область
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