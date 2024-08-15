У Бєлгородській області оголосили режим НС на федеральному рівні

Голова російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування у області та постраждалих від цього місцевих мешканців. Також зазначається, що заходи з ліквідації наслідків НС федерального характеру фінансуються з федерального бюджету.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування", - заявив голова російського відомства.

Як окремо зазначив губернатор області Гладков, інформація місцевому населенню буде надана "пізніше".