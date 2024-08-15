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У Бєлгородській області оголосили режим НС на федеральному рівні

Фото: у Бєлгородській області оголосили режим НС на федеральному рівні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На території усієї Бєлгородській області (РФ) відсьогодні, 15 серпня, запроваджується режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та МНС РФ.

Голова російського МНС Олександр Куренков поскаржився на руйнування у області та постраждалих від цього місцевих мешканців. Також зазначається, що заходи з ліквідації наслідків НС федерального характеру фінансуються з федерального бюджету.

"Обстановка в регіоні залишається складною і напруженою... Відповідно до інформації, отриманої під час доповідей, пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру і встановити федеральний рівень реагування", - заявив голова російського відомства.

Як окремо зазначив губернатор області Гладков, інформація місцевому населенню буде надана "пізніше".

 

 

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Дана ситуація склалась на тлі подій у ніч проти 10 серпня, коли одразу в трьох регіонах РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО). Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області, які розташовані біля кордонів з Україною.

Таке рішення російська сторона ухвалила на тлі просування українських військ у Курській області.

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Війна Росії проти УкраїниБєлгород