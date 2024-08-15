В Белгородской области объявили режим ЧС на федеральном уровне

Глава российского МЧС Александр Куренков пожаловался на разрушение в области и пострадавших от этого местных жителей. Также отмечается, что меры по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета.

"Обстановка в регионе остается сложной и напряженной... Согласно информации, полученной во время докладов, предлагаю отнести возникшую на территории Белгородской области чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - заявил глава российского ведомства.

Как отметил губернатор области Гладков, информация местному населению будет предоставлена "позднее".