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У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є руйнування і постраждала

Бєлгород, Росія, Вівторок 14 травня 2024 06:45
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У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є руйнування і постраждала Фото: Бєлгород і район знову постраждав від атаки з повітря (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона та збила кілька цілей на підльоті до міста. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Так, у Бєлгороді після відбиття засобами ППО повітряної атаки, пошкоджено скління в 21 квартирі 9 багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади загальноосвітньої школи №15 та одного комерційного об'єкта, пошкоджено 6 автомобілів.

Також є пошкодження на лінії електропередачі, аварійні служби займаються перепідключенням на резервні лінії.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ в селищі Північне пробито покрівлю одного приватного житлового домоволодіння, у селі Ріпне пошкоджено один автомобіль", - написав Гладков.

За попередньою інформацією, є одна постраждала - у жінки осколкове поранення хребта з пошкодженням спинного мозку. Її доправлено до обласної лікарні.

Обстріли Бєлгорода та області

В ніч на 13 травня у Бєлгороді та Бєлгородській області прогриміли вибухи через роботу ППО. Внаслідок атаки були зафіксовані руйнування будинків та інфраструктури.

Вдень у Бєлогороді прогримів вибух і обвалилася стіна багатоповерхового будинку. Внаслідок є загиблі й поранені.

Крім того, авіація РФ "впустила" одну з керованих авіабомб на селище у Бєлгородському районі.

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