У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є руйнування і постраждала

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала протиповітряна оборона та збила кілька цілей на підльоті до міста. Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Так, у Бєлгороді після відбиття засобами ППО повітряної атаки, пошкоджено скління в 21 квартирі 9 багатоквартирних будинків, посічені покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях, вибиті вікна та посічені фасади загальноосвітньої школи №15 та одного комерційного об'єкта, пошкоджено 6 автомобілів.

Також є пошкодження на лінії електропередачі, аварійні служби займаються перепідключенням на резервні лінії.

"У Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ в селищі Північне пробито покрівлю одного приватного житлового домоволодіння, у селі Ріпне пошкоджено один автомобіль", - написав Гладков.

За попередньою інформацією, є одна постраждала - у жінки осколкове поранення хребта з пошкодженням спинного мозку. Її доправлено до обласної лікарні.