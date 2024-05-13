У Бєлгороді та районі прогриміли вибухи, є постраждалі та руйнування

Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО і було збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, у Бєлгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селі Черемошне внаслідок прямого попадання снаряда, повністю зруйновано житловий будинок, лазню і гараж.

Троє мирних жителів, які у цей момент перебували вдома, зазнали легких подряпин і садин та відмовилися від виклику швидкої.

"Загалом на території села різні пошкодження зафіксовані у 5 приватних житлових домоволодіннях: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани. Також пошкоджено 3 автомобілі. У селі Устинка сталося загоряння сухої трави, осередок загоряння було оперативно ліквідовано", - повідомив Гладков.

Місцеві пабліки оприлюднили записане очевидцями відео вибухів у Бєлгородському районі.