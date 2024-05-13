Під Бєлгородом окупанти знову "впустили" авіабомбу

Російська авіація вкотре "упустила" авіабомбу на одне із селищ у Бєлгородському районі. Мешканців населеного пункту планують евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

"У Бєлгородській області впала бомба ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ФАБ-500 впала 12 травня у районі будинку на вулиці Верескової у селищі Розумне-54 Бєлгородського району області.

"Про падіння боєприпасу місцеві жителі повідомили в екстрені служби. Важка бомба закопалася в землю і не вибухнула", - зазначають у Telegram-каналі.

Під Бєлгородом окупанти "впустили" авіабомбу ФАБ-500 12 травня (t.me/bazabazon)

При цьому, за даними Baza, мешканців прилеглих будинків планують евакуювати. Також повідомляється про нібито відсутність постраждалих.

Не перше падіння

Зазначимо, що російські пілоти регулярно "втрачають" авіабомби. Наприклад, наприкінці березня авіація РФ завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, скинувши дві 500-кілограмові ФАБи.

При цьому в Міноборони Британії вважають, що Росія має проблеми із застосуванням авіабомб, які окупанти іноді скидають на свої території.

Зазначимо, що не лише авіабомби падають на голови жителів Росії та тимчасово окупованої території України. Буквально 12 травня у тимчасово окупованому Довжанську Луганської області впав російський дрон "Орлан".