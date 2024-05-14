В Белгороде и районе прогремели взрывы, есть разрушения и пострадавшая
Над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона и сбила несколько целей на подлете к городу. В результате атаки есть пострадавшие, повреждена жилая и энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Так, в Белгороде после отражения средствами ПВО воздушной атаки, повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей.
Также есть повреждения на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Северное пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль", - написал Гладков.
По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Она доставлена в областную больницу.
Обстрелы Белгорода и области
В ночь на 13 мая в Белгороде и Белгородской области прогремели взрывы из-за работы ПВО. В результате атаки были зафиксированы разрушения домов и инфраструктуры.
Днем в Белогороде прогремел взрыв и обвалилась стена многоэтажного дома. В результате есть погибшие и раненые.
Кроме того, авиация РФ "упустила" одну из управляемых авиабомб на поселок в Белгородском районе.
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