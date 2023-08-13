У Бєлгороді пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку

За даними місцевих жителів сьогодні, 13 серпня в Бєлгороді пролунав вибух.

На фото, які публікують в місцевих Telegram-каналах видно, що в місті пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі.

Вибухи та пожежі у Бєлгородській області РФ

Останніми місяцями у Бєлгородській області Росії майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки безпілотників.

Так, 4 липня жителі Білгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через два дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.

Крім цього 24 червня в Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.

Також 24 липня в Бєлгородській області чули гучні вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО та знищення двох повітряних цілей.

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