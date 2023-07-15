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У Бєлгородській області РФ працювало ППО. Влада заявляє про збиття повітряних цілей

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Субота 15 липня 2023 20:28
У Бєлгородській області РФ працювало ППО. Влада заявляє про збиття повітряних цілей Фото: У Бєлгородській області РФ працювало ППО (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Бєлгородській області Росії сьогодні працювало ППО. Влада регіону заявила про збиття двох повітряних цілей.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

За його словами, над Бєлгородом російське ППО нібито збило дві повітряні цілі.

"Над Бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито 2 повітряні цілі на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі", - заявив Гладков.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає.

Вибухи та пожежі у Бєлгородській області

Останніми місяцями в Бєлгородській області Росії майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії або атаки безпілотників, зокрема звинувачуючи в цьому Україну.

Так, 4 липня жителі Бєлгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через два дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.

Крім цього 24 червня в Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.

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