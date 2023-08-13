В Белгороде раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка

По данным местных жителей сегодня, 13 августа в Белгороде раздался взрыв.

На фото, публикуемых в местных Telegram-каналах видно, что в городе повреждена многоэтажка и автомобили.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области России почти каждый день раздаются взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки беспилотников.

Так, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Через два дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Кроме этого 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы была атака дрона.

Также 24 июля в Белгородской области слышали громкие взрывы, власти региона заявили о работе ПВО и уничтожении двух воздушных целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.